肺疫疫情全球逾96万人死 确诊超过3100万例

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（法新社巴黎21日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间21日11时（台湾21日晚间7时），全球至少96万1531人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少3111万400例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有2108万2500人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球20日通报新增3634人病殁、25万1863起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印度（1130死）、巴西（363死）与阿根廷（254死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计19万9513人病故、681万2332例确诊，至少259万671人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（13万6895人丧生、454万4629例确诊）、印度（8万7882人丧生、548万7580例确诊）、墨西哥（7万3493人丧生、69万7663例确诊）及英国（4万1759人丧生、39万4257例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有95人染疫丧命；其次依序为比利时（86人）、玻利维亚（65人）、西班牙（65人）及巴西（64人）。

从区域来看，拉丁美洲与加勒比海地区共计32万3894死、875万9032例确诊；欧洲地区共计22万5515死、486万5103例确诊；美国与加拿大共计20万8769死、695万5933例确诊。

亚洲共计12万6056死、728万4199例确诊；中东地区共计4万2423死、180万4644例确诊；非洲共计3万3953死、141万385例确诊；大洋洲共计921死、3万1110例确诊。（译者：曹宇帆/核稿：刘学源）

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