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芬兰渡轮搁浅波罗的海 200乘客安全上岸（中央社斯德哥尔摩20日法新电）渡轮公司与紧急救援服务今天表示，芬兰籍渡轮「阿莫雷拉号」（Amorella ）今天在波罗的海（Baltic Sea）奥兰岛外海搁浅，约200名乘客已安全撤离。

阿莫雷拉号从芬兰土尔库（Turku）前往瑞典斯德哥尔摩（Stockholm）途中，于当地时间凌晨12时50分在奥兰岛马良哈米纳市（Mariehamn）外海搁浅。享有高度自治的奥兰岛（Aland）距离瑞典沿岸不远。

斯堪的那维亚维京航运（Viking Line Scandinavia）资讯主管韩西（Eleonora Hansi）告诉法新社，幸无人受伤，没有人有生命危险，船上情况稳定。

阿莫雷拉号船身长169公尺，每天往返斯德哥尔摩与土尔库。

韩西表示，阿莫雷拉号通常可载1800至2000人，但受疫情影响，乘客人数剧减。事发之际，船上约有200名乘客和80名船务人员。

地方媒体报导，乘客当时穿着救生衣，在甲板处集合。

YLS广播公司也报导，根据船上发出的求救讯号，触礁的撞击力道导致船身有多处进水。

西芬兰海岸防卫队（West Finland Coast Guard）表示，阿莫雷拉号搁浅时船底稳固不漂移，船上281人并无立即危险，但船长决定让所有人撤离。

海岸防卫队在下午5时30分前后推文说，「所有乘客都已上岸」，部分船务人员也会接着撤离。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP