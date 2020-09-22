不靠氧气瓶10度攻顶圣母峰 尼泊尔传奇登山家辞世

广告 继续浏览后续

（法新社加德满都21日电） 尼泊尔观光部官员今天表示，知名尼泊尔资深登山家昂瑞塔辞世，享寿72岁。这位绰号「雪豹」的登山界传奇人物曾创下10次不使用氧气瓶攻顶世界最高峰圣母峰纪录。

尼泊尔登山协会（Nepal Mountaineering Association）前主席昂谢灵（Ang Tshering Sherpa）是昂瑞塔（Ang Rita Sherpa）的挚友。他说，昂瑞塔在他女儿位于加德满都（Kathmandu）郊外的家中辞世。

昂谢灵指出：「回顾他这一生，他是全球最强的登山家及明星，这是登山界的重大损失。」

尼泊尔观光部表示，他对于登山界的贡献将会被「永久铭记」。

自1996年至今，昂瑞塔保有不使用氧气瓶，攻顶8848公尺高圣母峰（Mount Everest）最多次纪录，1987年成为全球首个在冬季不使用氧气辅助征服圣母峰的登山家，而他首次不靠氧气瓶攀登圣母峰是在1983年。

昂瑞塔出生于圣母峰地区，还未成年的青少年阶段，他就开始打工当挑夫，没多久升级为向导，征服尼泊尔数个最高峰。

在缔造1996年破纪录成就的数年后，昂瑞塔开始肝病缠身，并因其他的病痛于2017年住院治疗。

他的遗体暂放在加德满都寺院，本周将举行佛教传统仪式丧礼。

根据具权威性喜马拉雅资料库（Himalayan Database），约200名登山家完成不使用氧气瓶征服圣母峰创举，但昂瑞塔的纪录至今无人能匹敌。

昂瑞塔毕生攀登圣母峰24次，但大多数靠氧气辅助完成。

© 2020 AFP