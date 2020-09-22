亚股随美欧股市重挫收跌

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（法新社香港22日电） 亚洲股市今天延续前一天跌势，随着欧美股市重挫，终场收低。多国政府实施新防疫封锁措施，对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19）第二波疫情，引发投资人忧心恐对经济造成伤害。

另外，大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）病逝产生的遗缺，引发国会内部敌对气氛，美国新振兴方案在国会过关的希望日益渺茫。同时，白宫经济顾问柯德洛（Larry Kudlow）质疑美国是否需要更多财政振兴方案，这些因素都让市场气氛低迷。

随着全球新增病例攀升，政府当局被迫采取行动，美国前食品暨药物管理局（FDA）局长高特里布（Scott Gottlieb）警告，美国秋冬可能会再经历「至少一波（疫情）循环」。

马德里爆发疫情的地区实施新防疫措施，85万居民受影响；英国也祭出新防疫规定，英格兰地区酒馆、酒吧和其他餐旅业者必须在晚上10点打烊。依规定，餐旅业将只能提供桌边服务，避免排队及自助式取餐。

英格兰中部和北部大部分地区已实施类似的封锁措施。苏格兰、威尔斯和北爱尔兰预期也将很快公布各自新的防疫规定，

各国政府可能实施更多会重创金融经济的防疫措施，令投资人不安。

美国总统川普经济顾问柯德洛表示，美国经济出现自我维持的强劲复苏，新振兴方案固然可能有助经济，但不一定需要。「我不认为复苏取决于那项援助方案」。

亚股今天的跌势，较前一天的欧美股市跌幅收敛。

香港、上海、台北和雅加达股市跌幅至少1%，首尔股市则是挫跌逾2%；雪梨、新加坡、马尼拉和曼谷股市也收低。

宏观风险顾问公司（Macro Risk Advisors）创办人兼执行长科纳特（Dean Curnutt）警告，在不确定性当道下，股市恐会动荡一段时间。

科纳特告诉彭博电视：「市场忧心大选后，和选举有关的不确定性将跟随着我们一段时间。」

© 2020 AFP