兑现川普再登陆月球承诺 需斥资280亿美元

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（法新社华盛顿21日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）今天公布太空人2024年再度登月的最新计画，并估计在限期内完成需斥资280亿美元（约新台币8133亿元），其中打造登月模组得花费160亿美元。

这项以希腊神话月亮女神「阿提米丝」（Artemis）命名的登月计画，预定在2021年11月首次飞行的阿提米丝一号（Artemis I）将不搭载太空人，由目前仍在测试阶段的新型巨大火箭太空发射系统（SLS），首度搭载猎户座（Orion）太空船起飞。

至于在2023年执行的阿提米丝二号（Artemis II）将载运太空人环绕月球但不登陆。

最后执行的阿提米丝三号（Artemis III）将比照1969年阿波罗11号（Apolo 11）登陆月球，但在月球停留更久达一周，并包含2到5次「舱外活动」。

至于打造可载运两名太空人，其中一人为女性，由猎户座太空船承载的登月艇，目前共有3个不同方案竞争，分别是亿万富翁马斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）、电子商务界巨擘贝佐斯（Jeff Bezos）的蓝源公司（Blue Origin）和美国应用科学与资讯科技公司Dynetics，它们共同获得9亿6700万美元的载人着陆系统合约。

美国总统川普政府订下于2024年底之前再度登月的目标，即将于11月3日改选的美国国会，必须通过这项川普最重视方案所需经费，而280亿美元的预算编列，将横跨2021至2025年的会计年度。

美国国家航空暨太空总署署长布莱登斯坦（Jim Bridenstine）指出，对于NASA的工作而言，「政治风险」经常是最大威胁。

美国前总统欧巴马主政期间曾取消载人登陆火星的任务，此前他的前任就这项计画耗资了数十亿美元。

他说，若国会在耶诞节前通过首笔32亿美元的经费，「我们仍将按照计画于2024年登陆月球」，并表示：「坦白说，我们打算登陆（月球的）南极，排除1969至1972年间，阿波罗（Apollo）在月球赤道登陆的地点，除此之外，没有任何其他的讨论」。（译者：曹宇帆/核稿：刘学源）

© 2020 AFP