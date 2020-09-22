全球逾96.5万人病殁 确诊染疫超过3130万例

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（法新社巴黎22日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间22日11时（台湾22日晚间7时），全球至少96万5760人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少3137万4240例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有2133 万8900人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球21日通报新增4188人病殁、26万5437起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印度（1053死）、阿根廷（429死）与巴西（377死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计19万9890人病故、685万8130例确诊，至少261万5949人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（13万7272人丧生、455万8068例确诊）、印度（8万8935人丧生、556万2663例确诊）、墨西哥（7万3697人丧生、70万580例确诊）及英国（4万1788人丧生、39万8625例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有95人染疫丧命；其次依序为比利时（86人）、西班牙（66人）、玻利维亚（66人）及巴西（65人）。

从区域来看，拉丁美洲与加勒比海地区共计32万5373死、880万1752例确诊；欧洲地区共计22万6237死、493万4210例确诊；美国与加拿大共计20万9148死、700万2792例确诊。

亚洲共计12万7220死、736万6056例确诊；中东地区共计4万2781死、182万2812例确诊；非洲共计3万4076死、141万5448例确诊；大洋洲共计925死、3万1179例确诊。

© 2020 AFP