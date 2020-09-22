印度选在中印边界空域 试飞新购法制飙风战机

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（法新社新德里21日电） 印度官员今天告诉法新社，新买进的法制飙风战机（Rafale）近期已在与中国6月发生冲突的边界地区空域做适应飞行的训练。

印度砸下94亿美元订购36架飙风战机，首批5架9月10日正式服役，国防部长辛赫（Rajnath Singh）表示，这些战机是对印度敌人所传递「强力信号」。

不愿具名的空军高官告诉法新社：「飙风战机已在我们的作战区进行适应飞行一段时间，包括在拉达克（Ladakh）。」

中印双方的部队6月中旬在拉达克地区肉搏，造成20名印度士兵殉职。中方也承认有伤亡，但未透露确切数字。9月初边界又传事端，且是双方对峙45年来首度在边界传出枪响。

印度宣布飙风战机试飞不久前，中印军方指挥官才刚举行盼缓解边界紧张的会谈。

印方未透露飙风战机是在何时展开飞行，但法新社摄影记者今天看到它们飞越拉达克首府列城（Leh）。

印度国防部在飙风战机成军典礼时就曾表示，战机「已在作战区域飞过以熟悉环境」，但当时未具体提到拉达克；印度国防部还表示，飙风战机已和其他战机机队进行密集的联合训练，包括发射先进武器。

© 2020 AFP