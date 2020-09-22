澳洲逾两百头鲸鱼受困沙洲 救援人员和时间赛跑抢救

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（法新社雪梨22日电） 救援人员今天成功救出约25 头搁浅在澳洲地处偏远塔斯马尼亚港口沙洲的领航鲸，希望未来几天能救出更多搁浅鲸鱼。

现场出动了约60名人员，其中包括志工、当地渔场工人都协助救援，可以看到他们涉水走向搁浅鲸鱼，把它们推到比较深的水道。

政府野生动物生物学家卡里昂（Kris Carlyon）估计，搁浅的270头左右领航鲸中，约90头已经在昨天晚间死亡。

但各界仍希望稍早的救援行动能发挥作用，救出更多头鲸鱼。

公园和野生动物服务经理德卡（Nic Deka）说：「我们已经成功解救为数不多鲸鱼，它们已经游回大海，现在正在扩大这种作法。」

尽管塔斯马尼亚地区相当常发生鲸群搁浅事件，但这样为数众多的鲸群受困在当地已经十几年没看过了。

由于这些鲸鱼只能以船靠近，因此可以接近它们的救援人员有限。救援人员必须克服寒冷下雨的天气，以及港口异常的潮汐。

卡里昂说，许多半浮的搁浅鲸鱼应该可以撑到他的团队进行救援，这项救援行动由于天候恶劣，可能会持续好几天。

卡里昂说：「对救援人员来说，天候很恶劣，但对鲸鱼来说，却很理想，这样可以让它们保持湿润，让它们保持冷静。」

卡里昂表示，救援人员将先把这些鲸鱼依照状态分类，优先抢救比较容易抵达、状况较佳的鲸鱼。

© 2020 AFP