疫情持续重创航空业 汉莎航空将扩大裁员

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航空业因疫情重创 汉莎航空扩大停飞与裁员（中央社法兰克福21日法新电）2019冠状病毒疾病（COVID-19）使旅行需求大幅下降，汉莎航空（Lufthansa）今天表示，该公司将扩大停飞、裁员。

法新社报导，这家德国的航空公司集团在声明中表示，他们每个月损失约5亿欧元（约新台币173亿元），夏季旅客订位数虽上扬，但不久又往下滑。

为了降低成本，汉莎航空现在打算缩减目前约略800架的机队，要在2025年前缩编150架，幅度大于先前宣布的100架。

汉莎航空同时表示：「先前宣布将裁撤约2万2000个全职工作，如今还会再增加。」

该集团并未说明确切额外裁员人数，但消息来源指称，数字大约是5000。

汉莎航空表示，他们将与劳方代表进行谈判，「以限制必要性裁员的数量」。

管理阶层同样也受到波及，2021年第1季前将会删减1/5的主管。

汉莎航空6月就曾接受德国政府90亿欧元（约新台币3117亿元）纾困，免于走上破产一途。

但汉莎航空一再示警，说航空业正经历前所未有的危机，政府虽出手纾困，他们仍需做出痛苦的撙节措施。

汉莎航空说，鉴于欧洲疫情扩大，「近几周来，国际航空运输的前景大大恶化」。

© 2020 AFP