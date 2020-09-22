空巴盼2035年推出氢动力商用客机

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（法新社巴黎21日电） 欧洲飞机制造商空中巴士（Airbus）今天宣示要在2035年前，让全球第一架氢动力商用客机投入使用。

空巴执行长佛喜（Guillaume Faury）告诉「巴黎人日报」（Le Parisien）：「我们的目标是在2035年，成为第一家让这种飞机加入服务的飞机商。」

佛喜表示，脱碳氢燃料的研发是空巴研发的优先轴心。空巴早已在该公司研发的卫星和阿利安火箭（Ariane rocket）上使用了氢气科技。

佛喜表示，研发使用无碳燃料的飞机并不需要「重大技术突破」，但生产技术仍需大约5年才能成熟，此外，还需再多花2年时间，才能让供应商和工业场所做好准备，「因此我们可能会在2028年执行这项计画」。

氢动力是只会排出蒸汽的干净燃料，但环保与否，得从用以制造氢的燃料碳足迹来观察。

航空业造成的碳排放占全球总量的3%，法国等欧洲国家投资数以10亿计欧元发展环保氢，主要希望应用在高度污染的运输业，但若飞机要使用氢做燃料，设计上须做些重大改变，因为氢燃料需要的储存空间约是煤油的4倍。

法国政府已拨款15亿欧元作为无碳飞机发展之用，这也是他们补助航空业计画的一环。整体来说，法国打算投资70亿欧元发展氢解决方案，邻国德国拨款则高达90亿欧元。

© 2020 AFP