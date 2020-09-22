美智库报告：师法新疆 中国在西藏强推劳动计画

广告 继续浏览后续

（法新社北京22日电） 华府智库詹姆士敦基金会（Jamestown Foundation）今天指控称，中国正强制西藏农民和牧民参与劳动计画，这些措施类似在新疆实施的劳动计画。

詹姆士敦基金会发表报告警告，这些措施恐会在政治敏感的西藏地区造成「文化遗产丧失」。西藏位于中国偏远西部，人口以佛教徒为主，这项计画让当地乡村劳工转至工厂就业。

西藏当局夸耀称，这项计画是脱贫手段，与中国国家主席习近平提出的2020年全民脱贫目标一致。

但詹姆士敦基金会研究人员表示，「军事化职训」也是对藏族进行意识形态灌输及同化的一种形式。西藏人口有90%是藏族。

他们在报告中指出，2020年前7个月期间，西藏有超过50万乡村劳工接受培训，主要是牧民及农民，每个县都有配额。

这项报告并未提出前几年的任何可供比较数据，但根据报告援引的一项2019年中国政府行动计画指出，这些职训计画旨在逐渐灌输「工作纪律、中国语言和工作伦理」。

报告提及，达到工人聘用配额的企业，最多可获得人民币50万元。这项计画也鼓励农民和牧民把他们的牲口及土地交给大型国营合作社。

报告作者曾德恩（Adrian Zenz）写道：「在北京日益同化少数民族政策的脉络下，这些政策很可能会促成语言、文化和精神遗产的长期丧失。」

报告指称，将近5万人已被转移到西藏其他地区，有3000多人被送往中国其他地区。这与新疆地区的劳动计画类似。

© 2020 AFP