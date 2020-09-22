联合国大会总辩论冷清揭幕 视讯峰会讨论疫情

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（法新社纽约22日电） 联合国大会是世界领袖发表演说及展开全天候外交的年度盛会，但今天的高层级总辩论首日却在安静大厅揭开序幕，各国领袖将举行视讯峰会处理全球疫情危机。

联合国总部所在地纽约曼哈顿中城（Midtown Manhattan），这次将不会充斥热闹车队，预期也不会有突破性会议。

取而代之的是，联合国已请求各国领袖发送预录讯息，将于接下来一周的大会上播放，各国代表团可派一名戴口罩外交官与会。

东道主美国总统川普已放弃亲自出席大会机会，在低调外交官面前发表演说，不太可能成为他11月大选争取连任策略的一部分。

联合国峰会往常都会吸引全球约1万人参与，但目前各国为防疫已实施严格入境要求，那样的景象令人难以想像。一些驻联合国外交官怀疑，在无法面对面开会以及折冲协商情况下，究竟能取得多少成果。

尽管如此，联合国仍在峰会外推行主题会议，同样以视讯进行，处理2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情、气候变迁、生物多样性、利比亚及黎巴嫩政治动荡等重大议题。

但各国领袖在演说中激烈交锋的机会也将减少。联合国希望避免任何技术上混乱场面，已要求世界领袖提前4天提交演说影片，意味将不会有最后一刻突发性进展或反应。

© 2020 AFP