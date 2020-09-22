艾伦秀遭控工作环境恶劣 主持人首度公开道歉

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（法新社纽约21日电） 美国知名脱口秀主持人艾伦狄珍妮丝（Ellen DeGeneres）被离职员工爆料工作环境恶劣，她的招牌节目「艾伦秀」因此陷入数个月争议。今天第18季新节目开播，她也首度公开道歉。

美国媒体Buzzfeed News今年夏天接连刊登「艾伦秀」（Ellen Show）数名员工爆料的报导，详述员工面临的恐惧文化，包括主管采取不恰当性行为、种族歧视和恐吓等。

报导刊出前，社群媒体已流传艾伦狄珍妮丝难相处的谣言和事例，跟她散播正能量的节目塑造的暖心亲民形象相距甚远。

艾伦狄珍妮丝在今天节目开场独白时说：「我想对受到影响的人说，我真的很抱歉。我知道我的地位拥有特权和势力，也了解这伴随责任。因此我对我节目内部发生的事会负起责任。」

艾伦狄珍妮丝还说，「艾伦秀」母公司华纳媒体（Warner Media）进行内部调查并做出「必要改变」后，她的节目进入「新篇章」。但她未进一步透露关于任何重组的细节。

「艾伦秀」有3名高层工作人员8月遭到开除，分别是执行制作人葛拉文（Ed Glavin）、联合执行制作人诺曼（Jonathan Norman）和首席编剧李曼（Kevin Leman）。

艾伦狄珍妮丝今天并自嘲说：「以身为『友善待人』女士为人所知，是个棘手处境。因此如果有人想改称号或帮自己取绰号，我给你们一些建议：不要用『友善待人』女士。别这么做。」

艾伦狄珍妮丝又说：「真相是，我就是你们在电视上所见的那个人。」间接否认外界指控她私下为人和舞台上刻意营造的阳光形象大相迳庭。（译者：陈昱婷/核稿：张正芊）

© 2020 AFP