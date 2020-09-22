艾美奖远距颁奖广受好评 但收视仍创新低

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（法新社洛杉矶21日电） 尽管制作团队克服技术挑战，顺利举行创新且广受好评的美国电视圈最高荣誉艾美奖「远距」颁奖典礼，但美国广播公司（ABC）今天证实，收视率再创新低。

因为2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，在加州洛杉矶举行的第72届艾美奖颁奖典礼会场空无一人，入围者和获奖人透过视讯连线参与，平均仅610万户收看。

几乎所有主要颁奖典礼都面临收视下滑问题，去年艾美奖收视户平均690万，2018年收视户则有1020万。

今年有3个节目风光抱回多项大奖，反乌托邦戏剧「守护者」（Watchmen）囊括11项大奖；媒体家族史诗「继承之战」（Succession）勇夺戏剧类最佳影集奖；怪诞喜剧「富家穷路」（Schitt's Creek）则横扫喜剧类7大奖项，包括喜剧类最佳影集奖。

美国广播公司试图对收视率下滑做出正面解释，认为在防疫封锁措施实施数个月后，多数主要职业联盟陆续恢复开打，艾美奖受到满满的运动赛事包夹。

美国广播公司在声明中表示，艾美奖颁奖典礼「首度正面迎击国家广播公司（NBC）的『周日足球之夜』（Sunday Night Football）和透纳电视网（TNT）转播的NBA季后赛」，不过这3小时美国广播公司吸引的收视户仍是4月以来最多。

美国广播公司还说，社群媒体用户与艾美奖颁奖典礼的互动多于去年。

今年的艾美奖由吉米金摩（Jimmy Kimmel）在空荡荡的会场中主持，身穿燕尾服造型防护衣的颁奖人负责颁奖给获奖人，广受好莱坞媒体好评。（译者：陈昱婷/核稿：林治平）

© 2020 AFP