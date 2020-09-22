获提名角逐诺贝尔奖 川普亲致电2位北欧议员道谢

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（法新社奥斯陆22日电） 提名美国总统川普角逐诺贝尔和平奖的2位北欧国会议员今天透露，他们都接到川普亲自来电，向他们表达感谢之意。

瑞典基民党（Christian Democrats）国会议员杰卡布森（Magnus Jacobsson）在推特发文表示：「我和女儿前往马厩途中，川普总统打电话来，谢谢我提名他角逐诺贝尔和平奖。」

杰卡布森还写道：「我们针对中东和巴尔干半岛的和平进行一段不错的谈话。我祝福他的和平进程发展顺利。」推文并附上一张川普微笑坐在办公桌前通话的照片。

挪威进步党（Progress Party）国会议员泰布林吉加德（Christian Tybring-Gjedde）也告诉法新社，他昨天同样接到川普来电。进步党是反移民的民粹右派政党。

泰布林吉加德表示，川普这通电话「只是要谢谢我提名」，但他拒绝透露两人对话细节。

泰布林吉加德说，川普此举令他「惊讶」，「他这么做真的很棒。我想不是每个人都会这么做。他人非常好。」

泰布林吉加德和杰卡布森本月初宣布，他们已各自提名川普角逐2021年诺贝尔和平奖。

泰布林吉加德的提名理由是，川普在以色列与阿拉伯联合大公国达成关系正常化协议上扮演角色。杰卡布森的理由则是，川普致力调解塞尔维亚与科索沃的紧张关系。（译者：曹宇帆/核稿：张正芊）

© 2020 AFP