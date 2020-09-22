鲍尔：唯有民众对疫情感到安全 美国经济才能复苏

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（法新社华盛顿21日电） 美国联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔明天起将在国会发表证词，根据今天发布的讲稿，鲍尔将表示，唯有民众能安心重拾正常活动，美国经济才能从COVID-19疫情带来的冲击复原。

鲍尔（Jerome Powell）未来3天将依序出席美国联邦众议院金融服务委员会（House Financial Services Committee）和联邦参议院银行委员会（Senate Banking Committee）召开的听证会，说明联准会如何因应COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情造成的经济萎缩。

为防止COVID-19疫情扩散，美国当局实施封锁措施，商业活动因此纷纷暂停，造成数千万民众失业，美国第二季国内生产毛额（GDP）更创下史上最大年化跌幅纪录。

尽管美国经济有些部分已强劲复苏，例如零售业与房市；但美境内疫情仍猖獗，国会对加码纾困的讨论又陷入僵局。

鲍尔明天将先和美国财政部长梅努钦（Steven Mnuchin）联袂出席众院听证会。根据今天预先发布的证词，鲍尔将告诉众议员：「唯有当民众相信，重拾一系列广泛活动是安全的，经济才有可能全面复原。」

鲍尔还将表示：「未来发展将取决于疫情是否受到控制，以及各层级政府采取哪些政策行动。」

为抵挡COVID-19疫情冲击，联准会已祭出数兆美元流动资金，并大幅调降主要利率至几近于零，还表明需要时将扩大行动。但联准会只能放款，不能取代财政支出。鲍尔已数度呼吁政府采取更多支持经济的措施。

美国国会3月曾通过规模2兆2000亿美元的「新型冠状病毒援助、救济和经济安全法」（CARES Act）。但对于祭出新振兴方案，国会两党虽已协商数周，目前似乎仍见不到太多进展迹象。（译者：纪锦玲/核稿：张正芊）

© 2020 AFP