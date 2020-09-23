加护病房躺了24天 纳瓦尼终于出院

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（法新社柏林23日电） 位于德国柏林负责救治俄罗斯反对派领袖纳瓦尼的夏里特医院今天表示，纳瓦尼经过一个多月的治疗后终于出院。西方国家深信，纳瓦尼遭到「诺维乔克」（Novichok）神经毒剂攻击。

法新社报导，夏里特医院（Charite hospital）发布声明说：「根据患者的复原进展和当前状况，救治的医师们认为完全康复是可能的。」

纳瓦尼（Alexei Navalny）的发言人则表示，纳瓦尼将「暂时」留在德国继续接受治疗。

现年44岁的纳瓦尼是俄国反对派领袖及反贪腐运动倡议者，上个月他在西伯利亚登机后感到身体不适并在当地就医，之后转往柏林救治。

纳瓦尼出院前，在夏里特医院待了32天，其中24天是在加护病房度过。

德国政府表示，毒理学检测提供了「明确证据」，证明他遭到苏联时期军用级别神经毒剂「诺维乔克」攻击，前俄国双面间谍斯克里帕尔（Sergei Skripal）2018年在英国索尔兹伯里（Salisbury）也遭相同的神经毒剂攻击。

法国与瑞典也指出，他们的独立检测结果跟德国当局结论一致。

欧洲各国领袖已要求莫斯科当局给予解释，德国总理梅克尔（Angela Merkel）说，「只有俄国可以且必须」就这起神经毒剂攻击事件提供答案。（译者：曹宇帆/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP