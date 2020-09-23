布干维尔大选 前叛军指挥官当选首长

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（法新社巴布亚纽几内亚莫士比港23日电） 巴布亚纽几内亚自治区布干维尔（Bougainville）前叛军指挥官托罗亚玛今天当选自治区首长，并承诺将迅速采取行动，以确保脱离巴布亚纽几内亚全面独立。

布干维尔在公投压倒性支持独立后首次举行的大选中，托罗亚玛（Ishmael Toroama）当选自治区首长。他在布干维尔和巴布亚纽几内亚内战时担任布干维尔革命军（Bougainville Revolutionary Army）指挥官。

托罗亚玛告诉法新社：「独立计画已经写在布干维尔和平协议中，我们别无他途。」

「我不会那么快独立，但会马上检视我们可以从中央政府取得的权力。那些权力将用于重建经济和全面解放人民。」

布干维尔与巴布亚纽几内亚在1988年至1998年期间，经历长达10年的内战，这场内战夺走2万多条人命。双方直至2001年才签订和平协议，协议内容包括布干维尔独立公投。

当初布干维尔与巴布亚纽几内亚之间的内战是为了争夺现在已经关闭的潘古纳（Panguna）铜矿场的营收。巴布亚纽几内亚的出口一度超过4成来自潘古纳矿场。

© 2020 AFP