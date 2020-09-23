忧疫情升温 亚股走势分歧

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（法新社香港23日综合外电报导）感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）人数激增，各国政府祭出新防疫措施，加上美国尚未通过刺激经济措施，引发投资人对经济复苏的担忧，亚洲股市今天走势分歧，未跟随美股收涨。

11月美国总统大选的不确定性，以及中美关系持续紧张，使全球股市3月从谷底反弹后，这个月再度蒙上阴影。

美股昨天终结3连跌走势收涨，主因投资人见机逢低买入，加上民众可能又要被强制待在家中，带动科技股走高。

上周全球新增的确诊病例，飙升到将近200万例，各国领导人一直努力想防止爆发新一波疫情，以免重新上演今年稍早全球各国实施防疫封锁措施重创经济的局面。

英国首相强生（Boris Johnson）宣布新的防疫限制措施，为了控制疫情，从24日起，英格兰地区的酒吧和其他餐旅业场所必须在晚上10时结束营业，10月1日起逐步允许民众入场观赏现场体育赛事的计画也取消。

东京股市微跌0.06%，台北股市下跌0.49%，雅加达股市下挫0.33%，曼谷股市挫跌0.29%，马尼拉股市小跌0.03%。

香港股市上涨0.11%，上海股市上扬0.17%，威灵顿股市扬升0.82%，雪梨股市劲扬2.42%，首尔股市微涨0.03%。（译者：陈昱婷/核稿：林治平）

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