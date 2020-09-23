日本业者将申请把法拉匹韦用于抗疫

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（法新社东京23日电） 日本富士软片富山化学制药公司今天说，第3期临床试验显示，抗流感药物法拉匹韦（Favipiravir，商品名Avigan）可缩短2019冠状病毒疾病病患康复时间，将申请准许将法拉匹韦用来治疗。

富士软片富山化学（Fujifilm Toyama Chemical Co Ltd）在声明中说，3月在日本展开的第3期临床试验现在已经完成。

在156名「分析对象」中，服用法拉匹韦的患者恢复期中位数为11.9天，而服用安慰剂的患者为14.7天。

这项临床试验将康复定义为，核酸检测（PCR）不再能侦测到2019冠状病毒疾病（COVID-19）病毒，与体温、血氧饱和度和胸腔影像有关的症状也有改善。

富士软片富山化学说，这项「随机、对照组使用安慰剂的单盲比较研究」，没有引发新的安全疑虑。

富士软片富山化学说，现在将「仔细分析在试验中取得的数据，并提出部分变更申请（Application for Partial Changes），以期最早在10月初纳入额外指示」用药。

法匹拉韦2014年获批准在日本使用，但只能在爆发流感疫情且现有药物无法有效解决时服用。

这种药物现在还无法在市面上取得，只有在日本政府要求下才能制造与分配。

© 2020 AFP