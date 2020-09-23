法总统：全球不应任由美中斗争摆布

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（法新社纽约联合国总部22日电） 法国总统马克宏（Emmanuel Macron）今天在联合国发言时说，全球领袖不应任由美国与中国之间的权力斗争摆布，呼吁凝聚「现代新共识」来因应全球各项挑战。

马克宏透过影片在联合国大会上说：「今日世界局势，不能简化为美中之间的对立，无论这两强在全球份量有多重。」

马克宏引用芭蕾术语说：「我们不须在一场『双人舞』（pas de deux）中退而求其次，在无能共同体中当个可悲的旁观者。」

马克宏先前已警告，华府退出全球舞台，欧洲将有必要打造自己一套共同防御战略，并改变目前作法，减少仰赖美国和中国大厂来供应关键技术。

马克宏告诉联合国：「在技术、粮食或产业上完全依赖特定强权，将创造出种种弱点，破坏与全球稳定唇齿相依的各项平衡。」

他警告，新型冠状病毒危机进一步削弱多边主义的支持度，怂恿某些国家理直气壮地不把联合国命令或国际法放在眼里。

他说：「这场疫情终有解药的一天；但现代秩序崩坏将不会出现奇迹疗法。」

他说，「对联合国来说，这波疫情无疑是场电击」，呼吁各国领袖把握机会，「清楚罗列出我们的选项，并建立新的联盟」。

他说，法国将着手深化与联合国各个伙伴的合作关系，以确保「组织根基不会因为这波疫情而崩塌」。

他说：「多边主义不仅是实践信仰，在运作上也有其必要性。没有任何一个国家能自行摆脱这场磨难。」（译者：张晓雯/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP