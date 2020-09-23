疫情拖慢美大选开票进度 FBI：恐有人趁机散播假消息制造分立

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿22日电） 美国大选即将在11月3日登场，联邦调查局（FBI）和网路安全和基础设施安全局（CISA）今天警告，有心人士可能会利用冗长的计票过程，来散播损及选举结果可信度的假消息。

FBI和基础设施安全局在联合声明中说：「外国势力和网路犯罪分子可能在选举期间创建新网站、更改现有网站及创造或分享相关社群媒体内容，来散播假消息。」

他们说，这类行动可能是企图重挫选举程序可信度，并破坏外界对美国民主制度的信心。

FBI和基础设施安全局提到，由于2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情未歇，采邮寄投票的选民人数料将大增，地方选举官员恐得花上几天时间，才能完成计票并公布结果。

他们说，有心人士恐趁机发布有关选民被压制、选举舞弊，或是选举设施有缺陷或遭骇客攻击等消息，「目的是让公众相信选举失去合法性」。

美国总统川普也一再质疑邮寄投票的公正性。

FBI和基础设施安全局呼吁民众再三查核自己看到、听到的讯息，且消息来源应是获认证且可靠的，例如选务官员。

他们也鼓励民众向FBI和社群媒体平台通报可疑讯息活动。

而研究员和社群媒体已侦测到有人试图质疑选举可信度，且不只一桩，幕后推手有些来自美国境内，有些来自境外。

美国情报官员最近表示，俄罗斯已有人透过社群媒体发布类似讯息，以削弱各界对美国大选的信心，并分化选民、制造对立。

「华盛顿邮报」今天报导，中央情报局（CIA）机密报告说，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）和高阶幕僚「可能正在幕后指导」假消息活动，有部分目的是为了破坏川普对手、民主党总统候选人拜登（Joe Biden）胜选的机会。

CIA拒绝置评。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP