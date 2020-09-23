白俄罗斯总统偷偷宣誓就职

广告 继续浏览后续

（法新社明斯克23日电） 白俄罗斯通讯社今天报导，白俄总统鲁卡申柯事先没有发布任何消息，秘密举行了宣誓就职典礼，展开他的第6任期。

自从鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）声称在8月9日受争议的总统大选胜选以来，首都明斯克（Minsk ）与其他城市相继爆发反对他执政的大规模示威抗议，他也甚少公开露面。

白俄罗斯通讯社（BELTA）报导：「鲁卡申柯已就任白俄罗斯总统，就职仪式正在独立宫（Independence Palace）举行。」

稍早立场超然的新闻通讯社报导，街道全面封锁，鲁卡申柯的车队急速穿越明斯克市区，引发即将举行就职典礼的揣测，只是没有获得官方证实。

这位66岁的领导人自1994年执政至今，他曾经搭乘直升机从空中俯瞰某次的抗议集会，声称示威者犹如「老鼠」。他下机时穿着防弹背心，手持俗称AK-47的卡拉希尼科夫式（Kalashnikov）步枪。

鲁卡申柯一直寻求俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）的支持，蒲亭曾向他承诺，若有必要可派执法人员协助他，以及提供15亿美元（约新台币437亿元）的贷款。

他的主要政敌、反对派领袖季哈诺夫斯卡娅（Svetlana Tikhanovskaya）声称胜选，但流亡立陶宛，于此同时，鲁卡申柯抓捕或驱离其他主要的反对派政治人物。

© 2020 AFP