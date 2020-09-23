美国总统大选辩论29日登场

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（法新社华盛顿22日电） 美国2020总统大选首场辩论会将在下周登场，主持人今天宣布，2019冠状病毒疾病（Covid-19）疫情、最高法院、经济，以及美国多座城市的「种族和暴力」，都将在辩论主题之列。

福斯新闻台（Fox News）主播华勒斯（Chris Wallace）表示，90分钟的辩论也会谈到总统川普和民主党总统提名人拜登（Joe Biden）的政绩。

9月29日这场辩论会将在俄亥俄州凯斯西储大学（Case Western Reserve University）举行，订晚间9时登场，这是川普和拜登3场辩论会的第1场。

华勒斯表示，辩论会6大主题还包括大选的公正性，将分6段各15分钟时间，让两位候选人展开激辩。华勒斯还表示，辩论主题或将随着「新闻发展」而变动。

华勒斯表示，这些主题之所以会事先选定并公告周知，是「为了鼓励大家对国家面临的几大议题进行深度讨论」。

先前在民主党提名战败给拜登的亿万富翁思特尔（Tom Steyer），不满气候变迁未列入辩论主题。

思特尔推文说：「这让人无法接受，气候危机不能漠视。」

除了9月29日这场，11月3日投票日之前还会有两场辩论，分别在10月15日和10月22日举行。

副总统彭斯（Mike Pence）与民主党副总统候选人贺锦丽（Kamala Harris）的辩论会，则将在10月7日登场。

根据真清晰政治网站（RealClearPolitics），拜登全国性民调的平均数字仍领先川普。

© 2020 AFP