美财长：Q3经济可望大幅回弹 振兴方案仍不可免

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（法新社华盛顿22日电） 美国财政部长梅努钦（Steven Mnuchin）今天表示，美国经济可望在第3季出现强劲反弹，但拨付额外支出仍有其必要。

受2019冠状病毒疾病（COVID-19）影响，美国经济陷入衰退，纾困振兴方案协商迄今仍未有所突破，梅努钦与美国联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔（Jerome Powell）今天连袂出席众议院金融服务委员会（House Financial Services Committee）听证会。

梅努钦说：「我相信在零售业、新屋开工、成屋销售和制造业强劲成长和商业活动增加等加持下，我们将在第3季看见经济大幅回弹。美国经济正以历来危机后最快速度复苏。」

但他也承认，「有些产业受疫情冲击的程度特别严重，需要额外援助」。

美国第2季国内生产毛额（GDP）折合年率萎缩31.7%，创下有史以来最大跌幅，但拜各州在疫情未歇之际重启商业活动所赐，GDP料将强势反弹。

疫情导致企业停工，引发大规模裁员潮，美国国会3月通过2.2兆美元的「新型冠状病毒援助、救济和经济安全法」（Cares Act），其中包括向小型企业提供贷款和补助计画，以及每周额外发放失业救济金。

然而，这项纾困法案已经到期，而民主党和共和党议员尚未就新的法案达成协议，联邦参议院的民主党人本月稍早封杀5000亿美元的「瘦身版」刺激法案。

白宫经济顾问柯德洛（Larry Kudlow）昨天建议，美国经济复苏力道够强劲，或许已不需拨付额外支出。

不过梅努钦赴众议院委员会作证时表示，川普政府仍准备要通过新的纾困法案。

他说：「总统和我仍致力向美国劳工和企业提供支援。我认为具针对性的援助方案仍有其必要，政府已准备好要达成两党协议。」（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP