莫瑞关键三分弹挡湖人反扑 金块西区决赛扳回一城

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（法新社奥兰多22日电） 今天一路压着对手打的金块，在第4节险些翻船，但莫瑞砍进两记关键三分弹，挡住湖人反扑，在他单节10分带领下，金块114比106击败湖人，在NBA西区决赛还以1比2落后。

美国职篮NBA西区冠军赛，头号种子洛杉矶湖人首战126比114轻松击败第3种子丹佛金块，次役湖人再靠戴维斯（Anthony Davis）的压哨三分弹，105比103绝杀金块，取得系列赛2比0领先。

今天第3战首节，两队打来平分秋色，金块在约基奇（Nikola Jokic）单节11分带领下，以29比27领先湖人。次节金块打出23比8开局，一度以52比35领先湖人17分，上半场打完也以63比53握有10分领先优势。

下半场开打后，湖人一度将落后比数缩小到剩下5分，但金块65比59领先之际，拉出6比0小高潮，将领先再拉开到两位数差距，打完3节93比75领先湖人18分。末节湖人一波21比6攻势，将落后缩小到3分差，但金块在莫瑞单节攻下10分的带领下稳住阵脚，最终仍以8分之差惊险取胜，目前在系列赛仍落后湖人1场。

莫瑞（Jamal Murray）攻下全队最高28分并送出12次助攻，葛兰特（Jerami Grant）贡献26分，约基奇也缴出22分、10篮板的「双十」成绩，莫里斯（Monte Morris）则是进帐14分。

詹姆斯（LeBron James）今天有30分、10篮板、11助攻的「大三元」演出，戴维斯攻下27分，卡德威-波普（Kentavious Caldwell-Pope）、库兹马（Kyle Kuzma）分别获得12分、11分。

© 2020 AFP