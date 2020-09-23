阻网路仇恨言论 脸书等网路巨擘与广告主达协议

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（法新社华盛顿23日电） 脸书（Facebook）等网路巨擘已经跟广告主就如何辨识仇恨言论等有害内容达成一项协议。网路仇恨言论争议引发的僵局，一度让脸书平台遭抵制。

这项协议列出了一套网路仇恨言论的通用定义。签署协议的网路巨擘还包括推特（Twitter）和YouTube。

今年7月有数百个广告主从脸书撤出广告，其中包括知名消费品牌，他们响应「拒用仇恨牟利」（Stop Hate For Profit）运动。他们表示，脸书应该采取更多行动，消灭平台上的仇恨言论和假消息。

本月稍早，金卡戴珊（Kim Kardashian）、李奥纳多狄卡皮欧（Leonardo DiCaprio）、凯蒂佩芮（Katy Perry）等名流，以暂停在Instagram和脸书发文24小时做为手段传达类似讯息，以施压社群媒体巨擘打击仇恨言论和假消息。

世界广告主联盟（World Federation of Advertisers，WFA）今天声明说：「脸书、YouTube和推特透过全球负责任媒体联盟（Global Alliance for Responsible Media）与行销商、广告公司合作，同意针对仇恨言论和其他有害内容采用一套通用定义，合作监督业界改善这个重要领域的行动。」

全球负责任媒体联盟由WFA成立，其中还包括其他大型商业组织。

根据WFA，协议的主要内容包括采用联盟对于有害内容的通用定义、设立针对这类内容的检举标准、建立独立监督机制并推出避免广告出现有害内容的工具。

© 2020 AFP