NBA新球季2021年才揭幕 部分赛程与奥运重叠

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（法新社洛杉矶22日电） 由于2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情发展仍充满未知数，美国职篮NBA总裁席佛今天表示，新球季可能得到2021年1月才开打，这意味部分赛程将与东京奥运时间重叠。

席佛（Adam Silver）在美国有线电视新闻网（CNN）的小组会谈中表示，联盟希望下季能让各队恢复打满82场的例行赛，且盼比赛场地可以安排在各队原本的主场，并开放球迷进场观赛。

但席佛也提到，如果这些计画想要落实，那么开季的时间就必须要从2020年12月再延到2021年1月。

席佛表示，在听取美国国家过敏与传染病研究院（NIAID）院长佛奇（Anthony Fauci）意见后，「最有可能的情况是，名称虽然是2020-2021年赛季，但比赛要到2021年才开打」。

「我们先前曾说，新球季最早有可能在今年耶诞节展开。但当我了解更多，且今早从佛奇那里听到一些东西之后，让我更相信最好延到（2021年）1月开赛。下个球季的目标，就是要（各队）打满完整的82场（例行赛）。」

疫情影响下，NBA的2019-2020赛季3月间喊停，直到7月才在佛罗里达州奥兰多设立「泡泡」隔离园区，恢复比赛。

如果2020-2021球季直到1月才开打，几乎可以肯定NBA最精彩的一部分，会与因疫情延至2021年7月23日开幕的东京奥运撞期。

席佛表示，这可能导致美国国家队少了部分顶尖好手，但他说：「美国不乏优秀球员，可能发生的情况是，NBA前15强的选手可能无法参加奥运，但其他优秀选手还是有办法披国家队战袍上场。」

美国新型冠状病毒疫情堪称全球最严重，确诊总数超过680万例，病故人数也突破20万大关。

© 2020 AFP