传法院驳回请求 法国前总统沙柯吉恐受审

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（法新社巴黎24日电） 法国法界消息人士今天表示，巴黎上诉法院已驳回法国前总统沙柯吉的请求，沙柯吉要求法院阻止指控他2007年竞选活动使用利比亚政治献金的调查。

这项裁决意味沙柯吉（Nicolas Sarkozy）及同伙可能会因涉嫌收受已故利比亚强人格达费（Moamer Kadhafi）政权数以百万计欧元献金而受审，不过沙柯吉仍可以上诉法国最高刑事法院。

现年65岁的沙柯吉否认调查新闻网站Mediapart 2012年所公布文件引发的指控。文件声称格达费同意给沙柯吉多达5000万欧元（5800万美元，或者按目前的汇率计算约6760万美元）。

法官也调查黎巴嫩裔法国商人达凯丁（Ziad Takieddine）的指称。达凯丁说他在2006到2007年间，曾替格达费将总计装满500万欧元的多个手提箱交给沙柯吉幕僚长。

沙柯吉在2018年被控收贿、隐瞒侵吞利比亚公款和非法竞选献金。

沙柯吉和他手下的部长顾安（Claude Gueant）、沃斯（Eric Woerth）及贺德费（Brice Hortefeux）基于一些程序上的理由，质疑调查的合法性。

除了贺德费，其他人都被起诉。

沙柯吉还试图在一些指控诉诸国家元首豁免权。（译者：林沂锋/核稿：陈政一）

© 2020 AFP