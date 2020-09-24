全球染疫死亡逼近98万人 累计确诊超过3197万例

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（法新社巴黎24日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治标准时间24日11时（台湾24日晚间7时），2019冠状病毒疾病（COVID-19）在全球造成至少97万8448人死亡。

自去年12月疫情首度在中国爆发以来，全球累计确诊超过3197万5020例，其中至少2189万1500人目前被认为已经康复。

上述纪录使用法新社汇集各国当局及世界卫生组织（WHO）的数据，恐只反映实际感染总数的一部分。许多国家只检测出现症状或最严重病例。

全球昨天新增6318起死亡及30万4210起确诊病例。美国新增最多死亡病例共1228起，其次是印度的1129起，巴西869起。

美国是疫情最严重国家，累计20万1910人病故、693万4233例确诊，至少267万256人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（13万8977人丧生、462万4885人染疫）、印度（9万1149人丧生、573万2518人染疫）、墨西哥（7万4949人丧生、71万49人染疫）及英国（4万1862人丧生、40万9729人染疫）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有97人染疫丧命；其次依序为比利时（86人）、西班牙（66人）、玻利维亚（66人）及巴西（65人）。

中国（港澳地区除外）迄今通报8万5314起感染、4634人死亡（0新增）及8万513人已康复。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计33万403死、894万4819例确诊；欧洲累计22万7862死、506万966例确诊；美国和加拿大累计21万1189死、708万1746例确诊。

亚洲累计13万109死、756万4259例确诊；中东地区累计4万3430死、186万1008例确诊；非洲累计3万4521死、143万902例确诊；大洋洲累计934死、3万1321例确诊。

© 2020 AFP