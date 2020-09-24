冲着川普？YouTube在讨论通讯投票影片附上告示

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（法新社旧金山24日电） 随着11月3日美国总统大选逼近，谷歌（Google）旗下热门影音分享平台YouTube宣布，今天起将在任何讨论美国通讯投票的影片上加入资讯告示，以减少不实讯息散播。

YouTube表示，通讯投票将列入他们认为容易出现谬误内容的影片主题清单，清单上其他主题包括COVID-19（2019冠状病毒疾病）和登陆月球。

YouTube负责政府事务的副总裁米勒（Leslie Miller）在部落格贴文中表示：「这代表在讨论通讯投票的影片下方，你将见到一个资讯告示，引导你到支持两党的智库『两党政策中心』（Bipartisan Policy Center）提供的权威资讯。」

YouTube还告诉法新社，无论这类影片当中发言者是谁，或是谁将影片上传，都会出现这样的告示，即使是美国总统也一样。

美国总统川普曾发言抨击通讯投票，却未提供证据支持自身论点，他也参与过通讯投票。其他社群媒体平台已曾将川普宣称通讯投票不可靠的言论，标示为有误导之嫌。

米勒还说，YouTube已禁止含有在投票上误导民众或「鼓励干扰民主程序」等内容的言论。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2020 AFP