多重利空夹击 亚股随美股收盘挫低

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（法新社香港24日电） 连串利空因素形成完美风暴，打击投资人信心：包括COVID-19疫情升温、封锁措施重现、经济复苏放缓及美国刺激措施协商停滞，美国股市昨天再度深跌，亚洲股市今天跟进收盘挫低。

随着北半球进入秋冬季，外界担忧第二波COVID-19（2019冠状病毒疾病，新冠肺炎）疫情再起，各地将恢复严格的防疫限制措施，恐对经济带来重大打击。

法国成为最新一个采取相关行动的欧洲国家，第二大城马赛关闭酒吧餐厅并进入「最高警戒」，其他如首都巴黎等若干城市也祭出新限制。英国和西班牙的马德里同样已采取不同的封锁措施。

美国交易商如今日益担忧，境内染疫人数持续攀升下，美国也会采取类似行动。美国联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔（Jerome Powell）在内的数名央行官员，都纷纷呼吁美国政府祭出新的刺激措施，以缓和疫情带来的冲击。

然而，美国国会山庄的政治人物协商仍困于僵局，达成协议的希望越来越渺茫，尤其是美国总统大选日期已近在咫尺。

AxiCorp全球市场首席策略师殷尼斯（Stephen Innes）指出，联准会副主席克拉里达（Richard Clarida）警告，美国经济虽出现改善，但仍处于「深谷」，这番说法引发投资人恐惧。

美股三大指数昨天收盘全数深跌，重拾本月屡见的跌势。卖压蔓延到今天亚洲市场，香港、东京、上海、新加坡、曼谷和雅加达股市全数收跌超过1%，首尔、台北和孟买股市收盘跌幅更超过2%，雪梨、威灵顿和马尼拉股市也都收挫。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2020 AFP