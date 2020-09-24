对抗气候变迁和严重空污 加州2035年起不卖汽柴油新车了

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（法新社旧金山23日电） 加州州长纽松今天宣布，加州计划自2035年起禁止贩售新出厂的汽油驱动客车和卡车，逐步淘汰传统汽车并转向电动车，积极减轻对化石燃料依赖，以对抗气候变迁和严重空污。

州长办公室说，加州碳污染有一半以上来自交通运输，州内有部分地区的空气为全国最糟。

加州的宏远目标是以1990年为基准，在2050年前减少80%温室气体排放量，但近几年来，交通运输的碳排放量仍持续增加。

纽松（Gavin Newsom）说：「数十年来，我们一直让车辆污染我们孩子和家人呼吸的空气。」

「我们的汽车不该加剧野火和空污，让充满脏空气的日子变多，也不该让冰川融化，导致海平面上升，威胁我们宝贵的海滩和海岸线。」

这项行政命令要求加州在2035年之前，全面销售新出厂的零碳排客车和卡车；在2045年之前，所有新贩售的中重型卡车也必须为零碳排车辆。

纽松说，加州也鼓励其他州采取类似行动。

州长办公室说，原本驾驶汽油车的加州居民不会受到影响，二手汽油车也可继续买卖。加州是美国主要汽车市场，占美国所有汽车销量大约11%。

纽松形容，这项举措是一个经济机会，将创造就业并促进美国汽车制造业发展。

气候变迁导致树木和灌木丛变得干燥，使得毁灭性野火频频发生，加州、俄勒冈州和华盛顿州的野火今年已烧毁超过500万英亩（200万公顷）土地，夺走数十条人命，数十万人被迫撤离家园。

总部位于加州的电动车先驱特斯拉（Tesla）22日说，公司正致力削减电池设计及制造成本，以加快全球转向再生能源的脚步，目标3年后推出售价2万5000美元（约新台币73.6万元）的自动驾驶车。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

© 2020 AFP