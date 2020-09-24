川普争取佛州选民支持 对古巴采更严格贸易及旅行限制

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（法新社华盛顿23日电） 美国总统川普今天宣布，对古巴实施更严格的旅行及贸易限制措施。美国将于11月3日举行总统大选，渴求连任的川普极力在拥有众多古巴裔美国人的佛罗里达州争取支持。

川普说，前往古巴的美国旅客，将禁止下榻古巴国营旅馆，也不准将古巴产的兰姆酒和雪茄放在托运行李携入美国。

他表示：「这些行动将确保美元不会用来资助古巴政权，而是直接流入古巴人民手中。」

「迈阿密前锋报」（The Miami Herald）报导，川普对古巴实施的制裁措施及对社会主义的持续抨击，已使他获得一大部分古巴裔美国选民的支持。

美国政府早已对古巴实施严格限制措施，不仅禁止人民前往古巴观光，也禁止多数古巴产品进口。美国财政部详列的新措施，只是稍微再缩紧限制，主要让美国官方团体更难获准造访古巴。

川普今天是在一场为参与1961年古巴「猪湾事件」（Bay of Pigs Invasion）的老兵举办的活动中宣布新政。当年美国中央情报局（CIA）协助一些古巴人逃到美国，并支持他们入侵古巴，以推翻古巴领袖卡斯楚（Fidel Castro），但计画失败。

川普批评前任总统欧巴马对古巴采取的划时代开放及双边关系正常化政策，藉此攻击民主党籍总统竞选对手拜登（Joe Biden）。川普自2017年就任以来，扭转了许多欧巴马任内对古巴的政策。

川普的新措施明白显示，他很在意关键选区佛州的选情。他与拜登在佛州的支持度不相上下，两人都极力争取当地庞大西班牙语裔族群的选票，其中包括许多古巴裔美国人。

川普声称：「重要的是民调数字。我的西语裔族群支持度已经破表。」

© 2020 AFP