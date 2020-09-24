抢救困难 澳洲救援人员无奈安乐死搁浅鲸鱼

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（法新社澳洲麦夸利港24日电） 澳洲塔斯马尼亚岛周边海域惊传大批鲸鱼搁浅，至少380头已死亡。由于鲸鱼体型庞大拯救不易，救援人员别无他法，今天开始安乐死部分仍幸存的鲸鱼。

自大批领航鲸于4天前被发现搁浅在塔斯马尼亚崎岖西部海岸外沙洲以来，共有88头已获救；但随着救援窗口关闭，预料鲸鱼死亡数量将会攀升。

塔斯马尼亚公园与野生动物服务处（Parks and Wildlife Service）经理德卡（Nic Deka）说：「我们研判还有一些鲸鱼尚能移动，救援行动很可能持会续到明天，并极力抢救那些最有希望存活以及成功救援机率最高的鲸鱼。」他同时赞扬救援人员执行抢救任务的辛劳。

领航鲸的体长可达6公尺，重达一吨，属于高度群居动物。

有些鲸鱼拒绝被救援，或在获救后又尝试游回仍搁浅的鲸群所在，造成二度搁浅。这使得鲸鱼遭受莫大痛苦，救援当局表示，他们因此被迫对至少4头鲸鱼执行安乐死。

救援人员目前正利用配备特殊吊索的船只，努力将20至25头半搁浅鲸鱼引导回海中。

但愈来愈重要的是，该如何安全处理将近400头已死亡鲸鱼的尸体。德卡指出，倘若把尸体留在搁浅水域，它们会「肿胀并载浮载沉」，造成航行危险、污染海湾，还可能引来鲨鱼和其他掠食者。

尽管科学家数十年来致力研究鲸鱼搁浅问题，但大批领航鲸集体搁浅的原因依然成谜。部分研究人员指出，领航鲸或许是受到岸边食物吸引而偏离航道，或者是跟随一两头迷途成员而造成集体搁浅。

海洋生物学家卡里昂（Kris Carlyon）称，这是「自然现象」，在澳洲南部与邻国纽西兰定期会传出鲸鱼搁浅事件。他说：「针对这些搁浅事件，我们当然会介入救援。但就未来的预防性措施而言，我们能做的确实有限。」（实习编译：张怀�u/核稿：刘学源）

© 2020 AFP