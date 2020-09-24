梅根似替拜登催票 川普光火：我不是她粉丝

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（法新社华盛顿23日电） 英国哈利王子和妻子梅根今天呼吁美国人踊跃投票，似暗示选民要票投民主党候选人拜登；总统川普当然不是滋味，除了回呛「我不是她粉丝」，还不忘祝哈利「好运」，酸味十足。

身为美国公民的梅根（Meghan Markle）今天在美国广播公司（ABC）黄金时段特别节目中，敦促美国人踊跃投票。她告诉观众：「『这是有生之年最重要的选举』，这句话我们每隔4年就会听到，但今年这场真的是。」

她在报导「时代」（Time）2020百大影响力人物的特别节目中表示：「我们去投票，就是把价值观付诸行动，让声音被听到。」

坐在梅根身旁的哈利（Prince Harry）也说：「随着11月脚步接近，我们必须拒绝仇恨言论、假新闻以及网路负面讯息。」

这是夫妇俩离开英国后首次在电视节目同台，两人都没有直接提及川普或拜登，但有人解读说，他们其实暗批川普。

川普今天出席白宫记者会时被问及影片，记者告诉川普，夫妇俩「基本上是鼓励大家票投拜登」。

川普先是回应「我不是她粉丝」，之后还不忘酸溜溜补上一句，「祝哈利非常好运，因为他会需要的」。

正式头衔为「萨塞克斯公爵和公爵夫人」（Duke and Duchess of Sussex）的哈利夫妇今年稍早退出王室后移居北美，现居加州。

© 2020 AFP