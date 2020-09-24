汽车大厂告美政府 要求停徵关税并返还税金

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（法新社纽约23日电） 特斯拉（Tesla）、富豪（Volvo ）、福特（Ford）和宾士（Mercedes-Benz）等汽车大厂今天就课徵中国货物关税一事对美国政府提告，要求连带利息退还进口货物的关税。

近日在美国国际贸易法庭（Court of International Trade）提出的这份告诉，关注美国贸易代表署（US Trade Representative）对中国进口货物课徵关税的问题，特斯拉还在诉状中描述这项措施「专断、善变，且滥用裁量权」。

华府和北京当局之间存有更大规模的贸易争端，上述汽车制造商要求美国政府取消关税，并退还进口货品被课徵的任何税金。

宾士在诉状中指控美国政府「发动空前、无节制也无限制的贸易战，冲击来自中华人民共和国价值5000亿美元的进口货物」。

德国汽车大厂宾士主张，美国法律「并未授权被告从事不论时间长久、不论采取何种手段的大规模贸易战争」。

美国贸易代表署办公室官员莱特海泽（Robert Lighthizer）并未回应法新社提出的置评要求。

美国川普政府与中国的贸易冲突已持续数月之久，美方还课徵关税，作为让国内制造业者不再使用中国科技的部分手段。

中国是全球最大汽车市场，也是许多汽车制造业者的主要成长动力，尤其是电动车制造商特斯拉。特斯拉有意从中国减少二氧化碳排放量的宏远目标中获利。（译者：李佩珊/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP