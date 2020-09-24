澳洲研究：中国在新疆设立逾380座拘留中心

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（法新社雪梨24日电） 澳洲智库今天公布研究指出，中国在新疆设立超过380个拘留中心，比先前所估算的多很多，近年甚至还陆续扩建。

澳洲战略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）表示，在新疆发现超过380个「疑似拘留设施」，中国在那里关押100多万维吾尔人和其他多为突厥语系穆斯林的居民。

根据澳洲研究人员，这些设施的数目比先前估算多大约4成，尽管中国宣称许多维人已获释，拘留营的数目却仍持续增加。

战略政策研究所运用卫星影像、目击者说法、媒体报导与官方文件指出，「2019年7月到2020年7月之间，至少看到61座拘留中心新建和扩建设施」。

2020年新建中的设施多了14座，约70座的围篱或围墙已经拆除，可见其用途已经变更，或设施已经关闭。

美国议员最近以新疆地区疑似系统性强迫劳役为由，通过法案禁止新疆商品进口美国。

但北京近来发表白皮书为其新疆政策辩护，文件宣称新疆的训练计画、工作计画和更好的教育，意味新疆的生活已经改善，而这些所谓的训练中心，是消灭极端主义的必要设施。

澳洲战略政策研究所发布上述最新报告后，中国政府喉舌「环球日报」（Global Times）引述「消息人士」指出，替研究所撰写这份报告的汉密尔顿（Clive Hamilton）与周安澜（Alex Joske）将不得入境中国。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2020 AFP