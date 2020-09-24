白俄总统秘密就职 欧洲联盟：缺民主合法性拒绝承认

广告 继续浏览后续

（法新社布鲁塞尔24日电） 欧洲联盟（EU）外交首长今天表示，欧盟拒绝承认鲁卡申柯为白俄罗斯总统，因为他的就职程序缺乏「民主合法性」，欧盟当局正在检视与白俄政府的关系。

法新社报导，鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）昨天秘密宣誓就任总统，再度引发西方国家谴责以及白俄境内大规模示威抗议。白俄自8月9日举行引发争议总统大选以来，频频爆发大规模示威抗议。

欧盟外交与安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）发表声明指出，这场选举既不自由也不公正，「欧盟不承认造假结果」。

波瑞尔表示：「因此，鲁卡申柯声称的所谓『就职』及新民意授权，『缺乏任何民主合法性』。」

波瑞尔指称：「白俄大批民众自大选以来，在众多空前和平示威中表达意志，这场『就职」完全抵触他们的意志，只会进一步加剧白俄的政治危机。」

他提及，欧盟支持白俄人民有权「由他们透过新的包容、透明和可信选举自由选出的人士来代表白俄罗斯人」。

他表示，欧盟再次全力支持白俄和平示威活动以及他们对于新选举的呼吁，「即使白俄当局进行了残酷镇压」。

波瑞尔又说，欧盟再次促请白俄当局「立即避免针对白俄人民采取进一步镇压和暴力行为，并立即无条件释放包括政治犯在内的所有被拘禁人士。」

© 2020 AFP