美中角力从地球打到外太空 NASA：割让低轨道会是场悲剧

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（法新社华盛顿23日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）署长布莱登斯坦今天告诉国会议员，在国际太空站（ISS）退役后，美国在地球轨道保有一席之地至关重要，如此才不至于让中国取得战略优势。

国际太空站是美国、俄罗斯、日本、加拿大和欧洲国家合作建造的太空科学实验室，1998年发射第一个部件，2000年启用至今，预料将持续运作至2030年。

布莱登斯坦（Jim Bridenstine）说：「我要告诉你们一件我非常关切的事，那就是ISS使用寿命将尽的那天即将到来。」

「为了让美国在低轨道保有一席之地，我们必须为下个阶段做好准备。」

NASA为此要求2021财务年度提拨1.5亿美元预算，以协助发展低轨道商业化。低轨道指的是距离地球表面2000公里以下的轨道。

布莱登斯坦说：「我们希望看见公私营合作，使NASA得以解决商用太空站供应商问题，让美国能在低轨道永久并持续保有一席之地。」

布莱登斯坦向国会议员提出警告，鉴于北京希望中国太空站「天宫一号」能在2022年投入运作，美国维持太空优势至关重要。

中国官媒新华社6月宣布，天宫一号正与来自17个国家的23个实体合作，在太空站进行科学实验；这些合作对象包括已开发国家和开发中国家，例如法国、德国和日本，以及肯亚与秘鲁。

布莱登斯坦说：「中国正快速打造他们所称的『中国国际太空站』，并迅速向我们所有国际伙伴行销。」

「假如耗费所有时间与精力后，我们放弃低轨道并割让这块领域，那将会是一场悲剧。」（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

© 2020 AFP