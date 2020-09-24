蓬佩奥痛批北京煽动美国种族情绪 意图制造事端

广告 继续浏览后续

（法新社威斯康辛州麦迪逊23日综合外电报导）美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）今天指控中国，试图藉由批评种族歧视，挑起美国的事端。

对中立场鹰派着称的蓬佩奥今天来到重要的摇摆州威斯康辛州，难得地对州议员发表演说。

他在威州州议会大楼内告诉同党的共和党议员，中国共产党「认为，他们可以用种族歧视的叫喊声，盖过美国人要求究责的声音」。

他提及最近数月因种族歧视爆发示威的3座城市，「他们想挑起明尼阿波利斯（Minneapolis）、波特兰（Portland），还有威斯康辛州基诺沙郡（Kenosha）这里所见的动乱。」「让人作恶，我们不能任由那发生。」

蓬佩奥援引中国外交官写给威州某议员的信件，来证明中国的意图。

这封信写道，北京「坚决反对种族歧视」，以及因为武汉肺炎对中国共产党产生的「仇外情绪」。

蓬佩奥说：「美国对中国共产党的疫情处理义愤填膺，和种族一点关系都没有，而是和公民丧命、孩子不能上学以及工作流失大有干系。」

「中国共产党深知这点。」

美国总统川普把武汉肺炎称为「中国病毒」，被卫生专家认为是在「污名化」中国。

美国常常批评中国人权纪录，包括监禁公民的举动。根据目击者和社运人士说法，超过100万维吾尔人和其他突厥语系的穆斯林在新疆遭到关押。

因此5月间明尼阿波利斯发生非裔男子佛洛伊德（George Floyd）命丧警察之手事件，引爆示威并让人重新注意起种族歧视问题后，中国官方媒体逮到机会，马上迫不及待地回批美国。（译者：郑诗韵/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP