非裔女遭警枪杀无人被起诉 美国运动员齐呼不公

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（法新社迈阿密23日电） 美国肯塔基州3名警察3月闯入民宅并开枪击毙屋内非裔女子，如今却仅一人依不相关罪名遭起诉。NBA洛杉矶湖人球星詹姆斯等美国体坛人士今天齐声高呼不公。

3名警察当时在肯州的路易维尔（Louisville）着便衣持搜索票，半夜破门进入非裔女性泰勒（Breonna Taylor）的公寓，并造成泰勒遭枪击身亡。

肯州州检察长今天宣布，其中2名对泰勒的公寓开枪的白人警察，因有正当理由动武，因此不会遭到起诉；另一名警察则因开枪危及泰勒的邻居而遭起诉。

美国职篮NBA洛杉矶湖人队前锋詹姆斯（LeBron James）闻讯后在推特发表连串贴文，表达内心沮丧。

他写道：「我今天哑口无言！我震惊、受伤、难过、生气！我们要的是泰勒获得正义，但得到正义的却是她邻居公寓的墙，而非她美好的生命。」

NBA金州勇士队教练柯尔（Steve Kerr）也告诉运动新闻网站「运动员」（The Athletic）：「这很令人沮丧。这真叫人灰心。」

他说：「我不断想到这一代的美国孩子，无论他们肤色为何。难道这是我们希望教育他们的方式吗？这是我们想要居住的国家吗？暴力如此泛滥，却无人须负责，我们也无法让任何人负起责任，这真令人沮丧。」（译者：蔡佳敏/核稿：张正芊）

© 2020 AFP