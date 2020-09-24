NBA东区决赛新秀赫洛砍37分 热火击退绿衫军听牌

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（法新社奥兰多23日综合外电报导）美国职篮NBA迈阿密热火新秀赫洛（Tyler Herro）轰下生涯最高37分、巴特勒贡献24分，今晚助热火以112比109击退波士顿塞尔蒂克，在东区冠军赛取得3比1领先优势。

年仅20岁的赫洛持续在季后赛大放异彩，今天替补上场3分球10投5中。德拉吉奇（Goran Dragic）攻下22 分，阿德巴约（Bam Adebayo）挹注22分与12篮板。

塔特姆（Jayson Tatum）砍下塞尔蒂克最高的28分，全都是在下半场斩获。布朗（Jaylen Brown）挹注21 分。

绿衫军的沃克（Kemba Walker）得到20分，海沃德（Gordon Hayward）贡献14分，史玛特（Marcus Smart ）缴出10分与11篮板表现。

第4节比赛剩下4分09秒时，赫洛命中第5颗3分球，助热火取得98比90领先。

之后，布朗也不遑多让投进一颗3分球，加上史玛特上篮得分，绿衫军将比分追到仅差3分。不过，热火的德拉吉奇与巴特勒（Jimmy Butler）各自进球，再将差距拉大到7分。

塔特姆命中3分球后，德拉吉奇、赫洛再度进攻得分，比赛结束前56.2秒，热火取得9分领先。

哨响前16秒，塞尔蒂克靠着布朗的3分球，再将比分拉近到3分之距，但后来赫洛与巴特勒两罚皆中，再度拉开差距，热火终场以112比109胜出。

© 2020 AFP