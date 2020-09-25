亚股走势分歧 市场关注美新振兴方案进展

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（法新社东京25日电） 亚洲股市再度经历动荡的一周，今天收盘走势分歧，市场日益关注美国新振兴方案在国会卡关，以及新增病例攀升引发当局实施新防疫封锁措施。

美国财政部长梅努钦（Steven Mnuchin ）和联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔（Jerome Powell）表示，政府的优先要务应该是提供小型企业负担得起的贷款，以及对数以百万计目前仍失业的美国民众提供进一步援助。

联准会主席鲍尔告诉告诉国会议员，拜所得补助之赐，现在的经济表现比预期好。但仍然需要更多的财政援助。

他说：「风险在于他们的钱将会花完，终究必须勒紧裤带，甚至可能失去房子。这些是没有采取进一步行动，可能出现的不利风险。」

美国上周申请失业救济人数超乎预期，凸显出新振兴纾困方案的必要性。随着新增确诊病例攀升，美国经济复苏时好时坏。

亚洲股市今天多收高，日股日经指数收涨0.51%；首尔股市收涨0.27%；澳洲股市收涨1.51%；雅加达股市劲扬2.13%；纽西兰股市收涨0.92%；新加坡股市收涨0.88%。

港股恒生指数收挫0.32%；上海综合股价指数收跌0.12%；深圳综合股价指数收跌0.23%；曼谷股市收跌0.20%。

© 2020 AFP