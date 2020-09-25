俄罗斯反对派领袖纳瓦尼 传已遭当局冻结资产

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（法新社莫斯科24日电） 俄罗斯反对派领袖纳瓦尼（Alexei Navalny）的发言人今天表示，纳瓦尼中了神经毒剂后仍在昏迷期间，俄罗斯法警便已冻结他持有的一户公寓财产和银行帐户。

纳瓦尼8月20日在一架班机上昏倒，2天后被送到德国柏林一所医院治疗，并验出中了苏联研发的诺维乔克（Novichok）神经毒剂。医院说他7日才从昏迷苏醒。

纳瓦尼的发言人亚尔米许（Kira Yarmysh）指出，纳瓦尼的财产之所以遭没收，与一宗有利于「莫斯科学童」（Moskovsky Shkolnik）学生餐厅公司的诉讼判决有关。这家公司据称与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）密友、俄罗斯大亨普里格津（Yevgeny Prigozhin）有关联。

纳瓦尼的团队曾拍摄调查影片，指控「莫斯科学童」供应被污染的食物给首都莫斯科的数家幼儿园，导致数十名儿童腹泻。

莫斯科法院去年做出判决，命令纳瓦尼、盟友索波尔（Lyubov Sobol）和纳瓦尼成立的反贪腐基金会（Anti-Corruption Foundation），合并支付近8800万卢布（约新台币3213万元）赔偿金给「莫斯科学童」。

亚尔米许透过声明影片表示，俄罗斯法警8月27日便宣布禁止纳瓦尼在莫斯科郊区一户公寓的持有产权交易；「同一时间，纳瓦尼的帐户也遭到冻结。」

政治分析家斯坦诺瓦亚（Tatyana Stanovaya）指出，这是俄罗斯为吓阻纳瓦尼返国的动作之一。（译者：张晓雯/核稿：张正芊）

© 2020 AFP