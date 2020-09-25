全球超过98万人病殁 逾3229万例确诊

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（法新社巴黎25日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间25日11时（台湾25日晚间7时），全球至少98万4068人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少3229万8410例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有2214万1000人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球24日通报新增5730人病殁、31万2068起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印度（1141死）、美国（846死）与巴西（831死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计20万2827人病故、697万9937例确诊，至少271万183人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（13万9808人丧生、465万7702例确诊）、印度（9万2290人丧生、581万8570例确诊）、墨西哥（7万5439人丧生、71万5457例确诊）及英国（4万1902人丧生、41万6363例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有97人染疫丧命；其次依序为比利时（86人）、西班牙（67人）、玻利维亚（67人）及巴西（66人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计33万2701死、902万315例确诊；欧洲累计22万8459死、512万8975例确诊；美国和加拿大共计21万2113死、712万8683例确诊。

亚洲共计13万1533死、766万5710例确诊；中东地区共计4万3622死、188万3757例确诊；非洲共计3万4706死、143万9657例确诊；大洋洲共计934死、3万1321例确诊。

© 2020 AFP