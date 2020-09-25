北美BMW浮报销售数字 5亿元达成和解

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（法新社纽约24日电） 德国汽车大厂BMW向投资人浮报零售数字，美国证券监管机关今天宣布对BMW开罚 1800万美元（约新台币5.54亿元）以达成和解。

法新社报导，美国证券交易委员会（SEC）表示，BMW北美子公司在募集180亿美元公司债时，提供不精确且据误导性的资讯。

BMW从2015年到2019年在报告上动手脚，浮报在美的销售业绩以缩小实际零售数与公司目标的差距，也将某些实际上并未销售出去的车辆，登记为「已售出」，并调整2015年到2017年的销售报告，以使销售数字达标，或将超额售出车辆的资料保留，供未来操作销售数字时使用。

美国证券交易委员会执行处处长艾瓦奇安（Stephanie Avakian）说：「进入美国市场募集资金的公司，有义务向投资者提供准确的讯息。」

「由于业绩持续无法达标，BMW在美国集资之际，误导投资人在美零售业绩，和客户对BMW在美国市场的需求。」

BMW表示「欣见」此事获得解决，并在声明中称美国证券交易委员会对BMW的配合态度表达赞许。

BMW说：「本案里许多事发生在3年前，这次的和解是基于美国证券法规容许范围内的疏忽，当中并无任何对BMW蓄意不法的指控。」

© 2020 AFP