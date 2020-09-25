「卢安达饭店」主角本尊 承认参与组武装团体

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（法新社卢安达基加利25日电） 电影「卢安达饭店」英雄主角的原型人物、评价两极的鲁塞萨巴奇纳，今天在卢安达法院出庭时，承认成立武装团体「民族解放阵线」，但否认和这个团体的犯罪行为有关连。

「卢安达饭店」（Hotel Rwanda）描绘1994年卢安达种族灭绝事件，当时约有80万人在这场大屠杀中丧生。片中以鲁塞萨巴奇纳（Paul Rusesabagina）为原型的主角在屠杀期间拯救数百条人命，使得他广为人知。

鲁塞萨巴奇纳在大屠杀过后流亡海外多年，期间成为强烈批判卢安达政府的人士，近年并与他人共同创立总部设在海外的反对党「卢安达民主变革运动」（Rwandan Movement for Demoratic Change，MRCD）。

鲁塞萨巴奇纳也曾表达对「民族解放阵线」（National Liberation Front，FLN）的支持，这个团体承认在卢安达靠近邻国蒲隆地（Burundi）的纽格威（Nyungwe）发动连串攻击。但他究竟在这些攻击事件中扮演哪种角色，外界不得而知。

鲁塞萨巴奇纳8月在卢安达被捕，显然有人用假藉口将他骗上一架私人飞机载回国内。

他今天在首都基加利（Kigali）出庭时表示：「我们成立民族解放阵线，是把它当作武装侧翼，而非检方一再宣称的恐怖主义团体。我不否认民族解放阵线犯下罪行，但我扮演的角色在外交。」

鲁塞萨巴奇纳还说：「我们签署协议，成立『卢安达民主变革运动』这个政治平台，协议内容包括建立名为民族解放阵线的武装侧翼。但我的工作是隶属这个政治平台，负责的是外交事务。」

© 2020 AFP