川普执意选前提名新任大法官 抗议群众报以嘘声

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（法新社华盛顿24日电） 美国总统川普今天前往联邦最高法院向上周病逝的大法官金斯柏格致哀，部分群众不满川普执意在11月总统大选前提名新任大法官，朝川普大吼「尊重她的遗愿」。

川普戴着黑色口罩，在联邦最高法院台阶顶端，与第一夫人梅兰妮亚．川普（Melania Trump）神情肃穆地站在覆盖国旗的金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）棺木之后，聚集在台阶末端街道上的抗议群众则高喊「尊重她的遗愿」、「投票让他下台」等口号，川普看起来对群众鼓噪并无反应。

川普之后返回白宫接受媒体访问时说，他和梅兰妮亚「从我们站的地方，几乎听不到（群众声音）」；白宫发言人麦肯内尼（Kayleigh McEnany）则谴责群众喧闹，她说：「我认为，当总统向金斯柏格大法官致哀时，这么做很恶劣也很不敬」。

川普并不常表彰政治对手，他前往联邦最高法院向自由派的金斯柏格致哀是很罕见的举动；而且他也极少在公开场合戴口罩，还常嘲笑民主党籍总统候选人拜登（Joe Biden）这么做。

金斯柏格18日因胰腺癌并发症逝世，享寿87岁。全国公共电台（National Public Radio）报导，金斯柏格临终前嘱咐孙女史培拉（Clara Spera）说，她「最大的愿望是等到新任总统就职后再找人接替遗缺」。

但川普不顾金斯柏格的期望及民主党的反对，持续推动在选前填补大法官职缺的计画。他今天接受福斯新闻电台（Fox News Radio）访问时说：「我想（程序）会非常、非常迅速。」

川普先前承诺要提名女性为新任大法官，白宫也一直忙着检视可能人选。

美国联邦最高法院共有9名大法官。依规定，大法官由总统提名、经参议院同意后任命，属终身职；目前参议院由川普所属的共和党掌握多数。

川普正在5名女性之中考量，预定于美东时间26日下午5时（台湾时间27日清晨5时）在白宫公布提名人选。

川普这次提名，将使得联邦最高法院由保守派占多数的情况更加稳固，未来数十年都不会改变。

在野的民主党要求等大选后再补上大法官职缺，因为川普未必能成功连任；但川普说，职缺必须补上，以防大选出现争议、最终须由联邦最高法院裁定。这种可能性已在华府引发紧绷氛围。

民主党无法阻止参议院就川普提名的人选进行表决，但拜登形容这是川普「滥权」，民主党人在政治上将不会放过共和党人。

© 2020 AFP