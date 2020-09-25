巴黎传持刀砍人 警逮一嫌

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（法新社巴黎25日电） 法国巴黎市警方今天表示，嘲讽杂志「查理周刊」原本的办公室外发生凶嫌持刀攻击事件，导致4人受伤后，目前已逮捕作案的一名嫌犯。

根据警方表示，嫌犯是在广阔的巴士底广场（Place de la Bastille）附近被捕。

法国反恐检察官办公室表示，已就这起持刀攻击案展开调查，嫌犯将因「与恐怖主义有关的谋杀未遂」、「与恐怖分子共谋」等行径接受讯问。

2015年法国接连发生3起极端仇恨犯罪，震惊全球。1月7日塞德．果艾齐（Said Kouachi）和柴瑞夫．果艾齐（Cherif Kouachi）兄弟犯下「查理周刊」（Charlie Hebdo）攻击惨案，造成12人丧命。

隔天，另一位恐怖份子柯利巴里（Amedy Coulibaly）先是在巴黎近郊杀害一名警察，9日更在巴黎东部犹太超市Hyper Cacher劫持人质，并行刑式枪杀4名犹太人。

柯利巴里已在现场遭黑豹特警队击毙，塞德和柴瑞夫．果艾齐兄弟也在逃亡途中遭宪兵特勤队围捕歼灭。

5年后，法国重罪法庭（la cour d’assises）于本月2日首次开庭审理这3案，传唤200位关系人以及150位证人与专家。3案正在审理之际，又发生凶嫌持刀攻击案。

© 2020 AFP